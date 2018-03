Casal vai para forró e deixa crianças sozinhas em Jundiaí

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Cinco crianças, com idades de 1 a 9 anos, foram encontradas sozinhas na madrugada deste domingo, 7, por policiais militares, em Jundiaí, no interior de São Paulo.

Após denúncia anônima de que as crianças estavam chorando e sozinhas, os policiais encontraram por volta das 2h30, na Favela Área Verde, cinco meninas que estavam sozinhas dentro de uma casa. Segundo os PMs, o local exalava um cheiro muito forte e havia total falta de higiene.

Segundo testemunhas, o casal responsável pelas crianças teriam saído por volta das 21 horas do sábado para ir a um forró e deixaram as crianças sozinhas. As meninas foram encaminhadas pelo Conselho Tutelar para um abrigo.