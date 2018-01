Casal suspeito por morte de estudante na Unicamp é preso

O casal suspeito de envolvimento no assassinato do universitário Denis Papa Casagrande, de 21 anos, durante uma festa no campus da Unicamp, em Campinas (SP), foi preso na noite dessa sexta-feira, 27. A prisão temporária, por 15 dias, a pedido da Polícia Civil, ocorreu após autorização da Justiça. Os suspeitos, integrantes do movimento punk, foram detidos em casa e não ofereceram resistência.

A atendente Maria Tereza Peregrino, de 20 anos, foi levada para a cadeia feminina de Paulínia (SP). Ela confessou ter dado a facada na vítima em meio a uma briga ocorrida na festa, na madrugada do último sábado. O namorado dela, Anderson Mamede, de 21 anos, foi encaminhado para a cadeia anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas.

Eles foram presos às 23h e os advogados que representam Maria Tereza chegaram à delegacia pouco depois da meia-noite. Nenhum dos suspeitos deu declarações à imprensa e os advogados apenas disseram que iriam levantar informações sobre as prisões.

Segundo o delegado Rui Pegolo, que conduz o inquérito, as detenções são necessárias "para que a investigação seja concluída". Os mandados de prisão foram expedidos pelo juiz da 2ª Vara do Júri, José Henrique Torres.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Antes das prisões, na tarde dessa sexta, os advogados de defesa disseram que vão pedir à polícia exame toxicológico da vítima. Para isso, será necessária a exumação do corpo, sepultado em Piracicaba. A defesa sustenta que Maria Teresa desferiu a facada em Casagrande ao ter sido assediada pelo universitário. O namorado dela confessou ter golpeado a vítima com um skate. A família da vítima não acredita na versão de "legítima defesa" e descreve que o estudante era um "rapaz tranquilo".