Casal que fez sexo em necrotério de hospital será afastado

SOROCABA - A direção do Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS) vai pedir o afastamento do casal flagrado em ato sexual no necrotério do hospital, no dia 27 de dezembro. Os envolvidos são responsáveis pelo serviço terceirizado da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional, que integra o complexo hospitalar mantido pelo governo estadual.

A direção do CHS informou nesta sexta-feira, 8, ter identificado o casal e encaminhado relatório à empresa terceirizada cobrando providências. Como os dois não são servidores públicos, eles devem ser responsabilizados com base nas leis trabalhistas. Possível prática de crime pelo uso de repartição pública para fins libidinosos também será apurada. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

O flagrante foi dado por uma funcionária quando levava o corpo de um bebê para o necrotério. Havia outros corpos no local que seriam encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).

A direção do CHS informou ter aberto apuração preliminar imediatamente após receber a denúncia da funcionária, o que ocorreu na última terça-feira, 5. Além de ouvir funcionários, foi feita a checagem da retirada das chaves do necrotério e o exame das imagens do sistema de monitoramento.