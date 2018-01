Casal que escondia drogas para traficantes é detido em SP

Um casal foi detido às 23 horas de terça-feira pela Polícia Militar no interior de uma das residências da Favela Baia, no Parque Grajaú, próximo à represa Billings, na zona sul da capital paulista. Eles ganhavam cerca de R$ 1 mil por mês para esconder drogas e facilitar a vida de traficantes. A.S.P., 46 anos, e C.P.B., 23, foram flagrados com 387 trouxinhas de maconha, 850 pedras de crack e 151 papelotes de cocaína. Os filhos do casal, uma menina de 4 anos e um menino de 6, estavam em casa no momento em que a PM chegou, após abordar A.S.P., na rua Jarbas de Barros Galvão. As crianças serão entregues ao Conselho Tutelar. O casal foi encaminhado ao 101º Distrito Policial, do Jardim das Embuias, e autuado por tráfico de drogas.