Casal preso ao vender droga ao lado de casa noturna em SP

Um casal de namorados foi preso em flagrante por tráfico de drogas, às 2h15 deste sábado, 7, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo. Irma Oliveira dos Santos, 28 anos, e Erivan Ramos da Silva, 20, estavam com 66 papelotes de cocaína e R$ 220,00, valor conseguido com a venda de entorpecentes. O flagrante ocorreu na Rua Gumercindo Saraiva, ao lado de uma casa noturna de alto padrão. A dupla afirmou aos policiais que adquire a cocaína no Valo Velho, bairro da zona sul da capital que faz divisa com Embu e Itapecerica da Serra, e revendia em bairros nobres da capital. O casal foi levado para o 15º Distrito Policial e responderá por tráfico de drogas. Segundo a polícia, Erivan já tem várias passagens por roubo, furto e agressão. Um usuário, que também havia sido surpreendido pelos PMs, foi liberado no local.