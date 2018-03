Casal perdido na Serra da Mantiqueira deve ser resgatado neste sábado

SÃO PAULO - Um casal de namorados, que se perdeu na manhã de sexta-feira, 25, durante uma trilha no Pico da Pedra da Mina, na Serra da Mantiqueira, em Queluz(SP), no Vale do Paraíba, na divisa com Minas Gerais, deve ser resgatado neste sábado, 26, pela Polícia Militar.

Por volta das 11 horas de sexta-feira, o rapaz, de prenome Miguel, ligou para a Polícia Militar e informou que ele e a namorada, que seriam da cidade de Cruzeiro(SP), acabaram se perdendo na mata durante a trilha e que estavam sem água e sem comida.

Um helicóptero da PM teria localizado as vítimas horas depois do pedido de socorro. Policiais militares do 20º Batalhão, de Passa Quatro (MG), auxiliarão no resgate do casal. Os bombeiros de São José dos Campos não informaram de qual cidade paulista sairá a equipe de resgate.