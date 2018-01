Casal passa noite à espera de resgate com filho morto em acidente SOROCABA - Um casal passou a noite no interior de um carro acidentado, com o filho de 8 anos morto, à espera de socorro que só chegou nove horas depois. A família, moradora de Quadra, interior de São Paulo, seguia para uma festa em Guareí, cidade vizinha, na noite de sábado (17). O carro em que viajavam se perdeu numa curva da rodovia Aristides da Costa Barros (SP-157), capotou e caiu em um córrego, ficando com as rodas para cima. A água invadiu o automóvel, que ficou parcialmente submerso.