Casal Nardoni volta para prisão em Tremembé

O casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, desde às 3 horas desta madrugada de sábado, 27, voltou a ocupar a carceragem de Tremembé, a 140 quilômetros da capital, no Vale do Paraíba, onde ambos estavam presos antes de serem trazidos para a capital paulista, onde foram julgados e condenados pela morte da menina Isabella Nardoni.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Casal Nardoni é condenado pela morte de Isabella

Os 5 dias de julgamento, no blog Tempo Real

ESPECIAL: As testemunhas e a linha do tempo

Veja a galeria de fotos do julgamento

O caminhão que levava Alexandre entrou com o acusado na Penitenciária Doutor José Augusto Salgado (Tremembé II), localizada no quilômetro 138,5 da Rodovia Amador Bueno da Veiga, no bairro do Una. Anna Carolina, madrasta da vítimam, cumprirá pena na Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, que fica na altura do nº 59 da Rua Monsenhor Amador Bueno, no centro de Tremembé.

Em contato com os dois complexos prisionais, a reportagem do estadão.com.br foi informada que nenhum incidente fora ou dentro das unidades foi registrado com a chegada de Alexandre e Anna Carolina, que seguiram para as mesmas celas, onde dividirão o espaço com os demais detentos. A penitenciária feminina onde está a madrasta de Isabella foi construída para abrigar 100 detentas, mas possui 181 atualmente. Já na Tremembé II, onde está Alexandre, 283 detentos ocupam um espaço feito para 239 pessoas.