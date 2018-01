Casal Nardoni vai recorrer ao STF contra acusação de fraude

O advogado de defesa do casal Nardoni, Roberto Podval, deve entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal (STF), após o Carnaval, contra a acusação de fraude processual contra Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, por terem limpado o apartamento após o crime.

Segundo ele, o texto para o recurso ainda está sendo elaborado e deve ser entregue depois do Carnaval. Esse novo recurso poderá adiar o julgamento do casal, marcado para o dia 22 de março, pelo juiz Maurício Fossen.

A sessão analisará a acusação contra o casal Alexandre Alves Nardoni, pai de Isabella Nardoni, e Anna Carolina Trota Peixoto Jatobá, a madrasta. Eles são acusados de agredir e jogar a menina do 6º andar do prédio em moravam, na zona norte, em 28 de março de 2008.