Casal Nardoni deixa presídios em Tremembé e segue para SP

Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni, madrasta e pai da menina Isabella Nardoni, deixaram as penitenciárias onde estão presos, em Tremembé, no interior de São Paulo, no início da manhã desta segunda-feira, 22, segundo informações do jornal Bom Dia Brasil, da TV Globo.

Eles seguem escoltados em dois comboios diferentes com destino ao Fórum de Santana, na capital paulista, onde serão julgados pela morte da menina, ocorrida em março de 2008. A previsão é de que eles cheguem ao fórum às 8h30.

O júri popular que começa às 13h desta segunda é previsto em crimes contra a vida, como homicídio, tentativa de homicídio e auxílio ao suicídio. Nele, cidadãos comuns escolhidos por sorteio decidem se os réus são culpados ou inocentes.

O comboio de Anna Carolina deixou a penitenciária onde ela está presa por volta das 6h20. Cada um segue em um veículo separado, e no total, ambos são escoltados por seis carros da Polícia Militar.