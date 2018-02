Casal morre asfixiado ao tentar se aquecer O casal Edson Lopes dos Reis, de 38 anos, e Inês da Silva Queiróz, de 36, foi encontrado morto na manhã de ontem em Santa Tereza do Oeste (PR). Pelo avançado estado de decomposição dos corpos, a polícia acredita que eles tenham morrido asfixiados na quinta-feira, após colocarem fogo em uma lata de querosene em local fechado. A polícia, no entanto, só foi acionada quando amigos de Reis e Inês não os encontraram no trabalho ontem. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Cascavel.