Casal morre após cair de 21º andar de prédio Um casal morreu após cair de sala comercial no 21.º andar de um edifício na Avenida Rio Branco, centro do Rio, no fim da noite de anteontem. Havia sinais de luta e marcas de sangue no imóvel. Mas não se sabe quem caiu primeiro e puxou o outro. As vítimas são a advogada Adriana Maria Portes, de 44 anos, e Fernando Amanso da Silva, de 45. Os dois seriam namorados. Vizinhos ouviram gritos de socorro. Em janeiro, Fernando foi preso após Adriana dar queixa de agressão. Foi solto após pagar fiança.