Casal morre ao bater em poste em Santo André

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro e um poste na madrugada deste sábado, 11, no município de Santo André. A polícia está no local e ainda não se sabe o que provocou a batida.

A colisão ocorreu por volta das 3 horas deste sábado, informou a Polícia Militar, que recebeu o chamado. O Corpo de Bombeiros e a Unidade de Suporte Avançado (USA) estiveram no local, onde constataram o óbito das duas vítimas, um homem e uma mulher de idade adulta.

O acidente aconteceu na avenida Presidente Costa e Silva, na região do Parque Capuava, em Santo André, no ABCA Paulista. A ocorrência foi registra no 5º DP de Santo André.