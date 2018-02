Casal morre afogado durante lua de mel em PE

"Foi um acidente, lamentável", resumiu o delegado Paulo Rameh, ao confirmar as mortes por afogamento. Segundo ele, o casal entrou na água às 13 horas. Algum tempo depois, banhistas viram algo errado, chamaram o pessoal do Hotel Armação, onde o casal estava hospedado, e retiraram os corpos da água.

"Uma enfermeira do hotel fez o primeiro atendimento, tentando, sem sucesso, reanimá-los", contou o delegado. Em seguida, foram chamados os guarda-vidas, a cerca de um quilômetro do hotel. Em vão.

O delegado explicou que quatro praias fazem parte de Porto de Galinhas: as de Muro Alto e da Vila do Porto são tranquilas, protegidas por arrecifes; a de Maracaípe é própria para o surfe e a do Cupe, de mar aberto. Ele acredita que alguma correnteza possa ter levado ao acidente.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) no Recife. A mãe de Daniela foi avisada pelo delegado, por telefone, e entrou em estado de choque.