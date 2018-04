Casal levado por bandidos é achado morto A Polícia Civil de Piracicaba, no interior de São Paulo, encontrou ontem os corpos dos empresários Cláudio Meneguetti, de 56 anos, e Lilian Simioni, de 57. O casal estava desaparecido havia 11 dias, quando foi levado por bandidos de sua residência no bairro Terras do Engenho. A empregada da família, Susana Aparecida Parente Felippe, de 57 anos, foi assassinada quando o bando invadiu a casa, dia 15. Os ladrões roubaram uma TV e uma caminhonete S10.