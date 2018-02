Casal joga carro em base da PM e sequestro acaba

O veículo derrubou cones, o que chamou a atenção de quem estava dentro da base. Assustados com a aproximação do veículo, os policiais saíram. "Achei que fosse até um ataque, mas o motorista foi muito inteligente porque desceu do carro correndo com a mão para cima dizendo: 'Eu sou vítima de sequestro relâmpago'", disse o cabo Góes, da 4.ª Companhia do 33.º Batalhão da PM.

O ajudante-geral Khaik dos Santos Cláudio, de 18 anos, foi preso em flagrante. Ele não estava armado, segundo a polícia. Com ele, foram apreendidos quatro celulares - um deles pertencia ao casal - e uma nota de R$ 10. O jovem disse aos investigadores do 1.° DP de Cotia que tentou sequestrar o casal pois precisava de dinheiro.

Abordagem. Acompanhado por um comparsa armado, Khaik abordou o casal por volta das 7 horas na Rua Professor José Barreto, próximo ao ponto de ônibus onde o gestor ambiental costuma deixar a mulher. O assaltante armado assumiu a direção e disse que pretendia ir até o centro, onde o casal teria de sacar dinheiro em caixas eletrônicos.

No meio do caminho, o suspeito bateu o carro e fugiu. Khaik, que estava sentado no banco do passageiro, fingiu estar armado e obrigou o gestor ambiental a dirigir. O homem contou à polícia que, ao ver a base da PM, fez um sinal para a mulher, por meio do espelho retrovisor. A mulher agarrou o assaltante pelo pescoço e o marido guiou até a base. O outro suspeito não foi localizado. A PM recomenda que, durante um assalto, a vítima não reaja.