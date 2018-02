Casal gay reage e mata assaltantes a facadas Dois ladrões foram mortos a facadas na manhã de ontem, no bairro Aviação, em Praia Grande, no litoral sul, após tentarem assaltar um casal homossexual. Segundo a PM, o crime ocorreu depois que os dois homens entraram no apartamento do casal. Os suspeitos tocaram a campainha avisando que eram vizinhos. Logo que a porta foi aberta, foi anunciado o assalto. A dupla não estava armada, dando tempo para que um dos assaltados buscasse a faca.