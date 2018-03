Casal gay é mais diversificado que hétero Quando o assunto é cor, idade e grau de escolaridade, os gays formam casais mais diversificados do que os heterossexuais. Estudo realizado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com base em dados do último Censo, revela que entre homossexuais as barreiras que separam os parceiros são menores.