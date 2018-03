Casal é soterrado em carro No bairro Conquista, em Nova Friburgo, uma retroescavadeira mergulha a pá em uma imensidão com profundidade de quatro ou cinco metros de lama. Os bombeiros pretendem galgar cerca de 200 metros, na tentativa de resgatar um casal que estaria a poucos metros da superfície. "Tá vendo aquela casa?", pergunta a auxiliar de almoxarifado Solange Lito, de 39 anos. "Ali morava um casal que foi soterrado dentro da (caminhonete) Hilux quando manobrava para sair correndo. No segundo raio, já não tinha mais carro."