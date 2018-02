Casal e sobrinha são baleados na zona leste Um casal de comerciantes e a sobrinha deles, de 5 anos, foram baleados na zona leste, na Cidade Líder, às 2 horas de ontem. Segundo relato do comerciante, de 30 anos, dois homens em uma moto Falcon atiraram sem qualquer motivo. O homem foi atingido nos glúteos e membros inferiores, a mulher no abdome e a criança no pescoço. Segundo a polícia, nenhuma das vítimas corria risco de morrer.