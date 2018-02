Casal é sequestrado por assaltantes na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - Um eletricista, de 31 anos, e a esposa dele, um dona de casa, de 29 anos, resgatados das mãos de dois assaltantes, por volta das 22 horas de sexta-feira, 15, na zona leste da capita paulista, quando eram mantidos reféns durante o chamado sequestro relâmpago.

Segundo policiais da Força Tática do 48º Batalhão, eram 21h49 quando o casal, que havia acabado de sair de um culto evangélico, resolveu passar no mercado Negreiro, localizado na Avenida Líder. Em frente ao estabelecimento, ocupando um Vectra azul, as vítimas foram abordadas e dominadas.

A intenção dos bandidos, um de 25 anos, procurado da Justiça, e outro de 20, era realizar saques em caixas eletrônicos, por isso levaram o casal refém, mas não imaginavam que uma testemunha iria parar uma viatura da PM e alertar sobre o que havia assistido. Os policiais então iniciaram as buscas e encontraram o veículo na mesma região.

O Vectra foi parado na Rua Aldeia Maria, na Vila Cosmopolita, região de Guaianazes. Armada com um revólver calibre 32, com seis munições, a dupla não reagiu e se entregou. Os bandidos já haviam separados vários objetos pessoais de valor do casal. O roubo foi registrado no 22º Distrito Policial, de São Miguel Paulista.