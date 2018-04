Casal é preso por suspeita de furto a apartamento no ABC

SÃO PAULO - Um casal foi preso nesta sexta-feira, 21, por suspeita de furto a um apartamento de um condomínio na Rua Osvaldo Cruz, em São Caetano do Sul, no ABC paulista, no início deste mês, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. O casal foi identificado com o auxílio de imagens de câmeras de segurança e indiciado por furto qualificado. Os objetos furtados ainda não foram encontrados.

No dia do crime, uma bióloga, moradora do local, disse que saiu de casa por volta das 7h da manhã e, quando retornou, encontrou a porta aberta, com a fechadura quebrada. De acordo com a vítima, o apartamento estava revirado e faltavam alguns objetos (eletroeletrônicos, celulares, joias, cartão bancário, além de R$ 600,00).

O síndico do prédio contou que viu um casal estranho ao condomínio carregando objetos, mas pensou se tratar de visitantes. A dupla estava em um carro, Pálio Weekend cinza, que não teve a placa anotada.