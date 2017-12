Casal é preso com R$ 8 mil em notas falsas

Um homem e uma mulher foram detidos com mais de R$ 8 mil em notas falsas anteontem, na Rodovia Castelo Branco, entre as cidades de Tatuí e Itu, a cerca de 100 km de São Paulo. Em uma abordagem de rotina, a Polícia Rodoviária Estadual parou o veículo do casal, que viajava com uma criança, entregue pelos policiais à avó materna. A polícia desconfiou do nervosismo do casal e encontrou o dinheiro falso dentro da bolsa da mulher, em notas de R$ 100 e R$ 50. Os dois foram levados para o Centro de Detenção Provisória em Sorocaba.