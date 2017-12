Casal é preso após assalto a joalheria de shopping em São Paulo

SÃO PAULO - Um casal foi preso logo após assaltar a joalheria Montblanc, no Shopping Morumbi, na zona sul de São Paulo, no começo da tarde desta quarta-feira, 6, segundo informações da Polícia Militar. Um suspeito permanece foragido.

Segundo a PM, por volta das 13 horas, duas pessoas - dois homens e uma mulher - vestidos com roupas sociais, entraram na loja do shopping e anunciaram o assalto. A dupla saiu da loja, sem fazer reféns. A polícia chegou ao local após ligação ao 190. A princípio, foi informado que os três suspeitos haviam sido presos. Mais tarde, no entanto, o dado foi retificado: apenas o casal havia sido detido na saída do local e o outro suspeito, que esperava os comparsas do lado de fora do shopping, conseguiu fugir.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os funcionários de lojas vizinhas afirmaram que não perceberam que a joalheria estava sendo assaltada, e que também não perceberam a ação dos seguranças do shopping.

Com os detidos foram apreendidos uma arma calibre 38 e alguns objetos roubados, entre cargas de canetas, brincos e quatro abotoaduras. A polícia continua as buscas ao foragido. Ninguém ficou ferido.

Segundo nota da assessoria do shopping, os objetos - avaliados em cerca de R$ 10 mil - foram recuperados e as lojas seguem operando normalmente.

Histórico. Neste ano, a capital paulista já presenciou ao menos nove assaltos a lojas dentro de shoppings, em grande parte a joalherias. O mais recente aconteceu em agosto, quando sete homens armados invadiram a simultaneamente na Casa das Alianças e na JK Alianças, no Santana Parque Shopping. Um vigia que trabalhava no local foi baleado e morreu. No início do ano, outra loja Montblanc foi roubada, no Shopping Higienópolis.

CRONOLOGIA

12 de janeiro

Shopping Higienópolis

Três ladrões invadem a Montblanc e levam joias

4 de abril

Shopping Pátio Paulista

Relógios e joias são roubados da joalheria The Graces

3 de maio

Shopping Campo Limpo

Cliente é baleado após assalto a loja de surfe

16 de maio

Shopping Cidade Jardim

Oito assaltantes invadem a Tiffany e levam 72 peças

7 de junho

Shopping Cidade Jardim

Rolex levados da Corsage

3 de julho

Shopping Ibirapuera

Relojoaria S.Rolim é o alvo

10 de julho

Shopping Campo Limpo

Johara Gold é roubada

8 de agosto

Santana Parque Shopping

Sete homens roubam a Casa das Alianças e a JK Alianças. Três são baleados, incluindo um suspeito. Vigia morre.

Atualizado às 17h25 para acréscimo de informações