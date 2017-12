Casal é preso após assaltar joalheria do MorumbiShopping

O casal entrou na loja por volta das 12h30. Estava nervoso e olhava as prateleiras da joalheria. De repente, o anúncio. "É um assalto!" O homem, que se identificou como Luis Fernando Andrade Garcia, de 27 anos, mandou que um funcionário da loja apanhasse abotoaduras, brincos e cargas de canetas e colocasse tudo em uma sacola plástica.

Tinha tanta pressa para sair dali que não percebeu que nem havia apanhado uma caneta da loja. "Fizemos tudo na emoção mesmo, senhor", confessou Garcia ao Estado. Ou seja: os ladrões agiram sem prestar atenção a esse tipo de detalhe.

Segundo funcionários do shopping, Garcia e a mulher, que se identificou como Gisele Chaves Lopes Pereira, de 22 anos, estiveram na semana passada na loja como se fossem clientes. Teriam estudado o local. Voltaram ontem. Depois de encher a sacola, eles saíram a pé pelo shopping, que estava lotado. Mas um segurança havia percebido a ação na loja e chamado a Polícia Militar.

"Chegamos com quatro motos e quatro carros e cercamos as saídas do shopping", afirmou o tenente Wagner Marinho Rodrigues Lemos. Gisele e Garcia saíram do shopping por uma porta lateral. "Tínhamos a descrição deles. Quando o policial os avistou, mandou que se deitassem e se entregassem", contou o oficial. Os acusados obedeceram. Com eles foram recuperados os objetos roubados e apreendido um revólver calibre 38.

O terceiro ladrão apanhou um ônibus e fugiu. Os acusados deixaram para trás um Uno com o qual pretendiam fugir - ele foi apreendido. O casal foi levado ao Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), onde devia ser autuado em flagrante pelo roubo. Ambos já haviam sido presos anteriormente. Gisele por causa do furto de um laptop e Garcia por roubar uma farmácia.