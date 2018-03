Casal é preso ao aplicar golpe do 'falso parente'

SÃO PAULO - Um casal foi preso ontem, 24, após aplicar golpes pelo telefone, se passando por parente da vítima e afirmando precisar de ajuda, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Eles foram presos em uma agência bancária na Rua Zarif, no bairro Taboão, quando tentavam sacar o valor pedido em um golpe.

A vítima recebeu ligações pedindo um depósito de R$ 2.800 para socorrer um parente. A transferência foi feito para uma conta bancária em nome de uma consultoria e assessoria contábil. Porém, o gerente do banco alertou a vítima e conseguiu bloquear provisoriamente a conta dos golpistas.

A polícia foi acionada e após monitorar o casal conseguiu prendê-los. Os golpistas afirmaram que tinham a ajuda de um presidiário da penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. A polícia ainda investiga o caso para identificar o detento.

Na semana passada, dois homens foram presos após aplicarem um golpe em uma idosa de 84 anos em São Paulo. A vítima chegou a entregar R$ 13 mil aos golpistas, que diziam que uma sobrinha dela tinha sofrido um acidente de carro e precisava de dinheiro para pagar os gastos com hospital e conserto do veículo. Depois de três encontros com os golpistas, a idosa procurou a polícia, que a orientou a marcar um novo encontro, no qual a dupla foi presa em flagrante.