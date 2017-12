Casal é preso acusado de matar menina de 8 anos em Mococa

FRANCA - Emoção e revolta marcaram o sepultamento de Iris Stefane Martins Cardoso, de 8 anos, ocorrido na manhã deste domingo, 5, em Mococa, no interior de São Paulo. A criança foi encontrada morta no sábado, 4, com três facadas em um terreno baldio perto de sua casa.

A mãe Ana Paula Milani, de 36 anos, e o padrasto Sebastião Carlos Rodrigues, de 27 anos, foram presos como principais suspeitos de terem cometido o crime.

O casal nega qualquer envolvimento, mas marcas de sangue na casa reforçam a tese da polícia.