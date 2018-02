Casal é morto na saída de culto evangélico Um casal de namorados foi morto a tiros, no fim da noite de anteontem, em um ponto de ônibus no Parque Viviane, em Itaquaquecetuba, região leste da Grande São Paulo. Segundo a polícia, Leonardo Capitulino da Silva, de 19 anos, e Bianca dos Santos Capucho, de 16, moravam em bairros vizinhos, namoravam às escondidas e, antes de serem mortos, haviam participado de um culto evangélico, cada um em sua respectiva igreja. A polícia ainda não encontrou testemunhas do assassinato.