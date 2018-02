Casal é morto em tentativa de assalto na Vila Olímpia

SÃO PAULO - O comerciante Rafael Jesus Fulaz, de 31 anos, e a mulher dele, Sibele Carla Pedroso, de 36 anos, proprietária de uma corretora de imóveis, foram mortos em uma tentativa de assalto por volta das 21h de quinta-feira, 29, na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, na altura da Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Os dois trafegavam em uma moto esportiva que Fulaz havia comprado no dia anterior, quando foram abordados em um semáforo e baleados por dois suspeitos no cruzamento com a Rua Ribeiro do Vale.

O casal voltava de Mongaguá, no litoral paulista, e seguia para Itu, no interior do Estado. Quando a dupla anunciou o assalto, o comerciante acelerou sua Honda Fireblade Repsol para escapar e foi atingido pelo garupa da outra moto. O comerciante perdeu e bateu contra um Toyota Fielder blindado.

Os bandidos, segundo uma testemunha, se aproximaram novamente das vítimas e o garupa atirou novamente contra Rafael e Sibele, atingindo também o Toyota. Os assaltantes, de capacete, deixaram o local sem levar nada; já as vítimas morreram antes da chegada dos bombeiros. Segundo a polícia, Sibele morava em Mongaguá e Rafael em Itu.

Uma filha de Sibele, de 19 anos, que seguia a mãe de carro, só percebeu o que havia ocorrido ao passar ao lado da moto e ver a mãe e o padrasto caídos. A jovem estava acompanhada da irmã, de 5 anos, também filha apenas de Sibele, e se encontrava a uma distância de pelo menos quatro carros no momento do crime, disse a polícia.