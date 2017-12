Casal é morto a tiros dentro de residência em Americana-SP

Um casal foi morto a tiros, às 21 horas de quarta-feira, 14, no interior da própria residência, na Rua Brigadeiro Faria Lima, no Jardim Santana, em Americana, interior do estado. PMs foram acionados por supostas testemunhas, que encontraram os corpos no escritório da casa, cômodo para o qual as vítimas foram levadas pelos criminosos antes de serem assassinadas a tiros. Uma das vítimas foi identificada como Robson Tempesta. Pelas informações apuradas pela polícia em relação ao casal, o crime pode ter sido um acerto de contas ou então queima de arquivo. Aparentemente nada foi levado do interior do imóvel. Até as 4h30 desta madrugada, a delegada plantonista do Distrito Policial Central ainda ouvia os empregados do casal, que não estavam na residência, mas teriam sido os últimos a ter contato com as vítimas.