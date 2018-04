Casal é morto a tiros a caminho da escola do filho em Osasco

SÃO PAULO - A caminho da escola para pegar o filho, por volta das 18h45 desta quarta-feira, 12, um casal foi assassinado a tiros por desconhecidos na altura do nº 54 da Rua Clarice Lispector, no Recanto das Rosas, zona sul de Osasco, região metropolitana de São Paulo.

Emerson Castilho Domingues, de 38 anos, procurado pela justiça, e sua mulher, Marilene Gomes de Moura, 35, estavam a cerca de 100 metros da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Zuleika Gonçalves Mendes quando vários tiros foram disparados contras eles, segundo a polícia. O casal morreu no local.

Uma mulher foi atingida no braço por uma bala perdida e encaminhada para o Hospital Municipal Antonio Giglio, no centro de Osasco, onde está internada sem risco de morte. Em decorrência do crime, as aulas do período noturno foram canceladas na escola onde o filho do casal estuda.

Ninguém havia sido preso até a madrugada desta quinta-feira, 13. O crime foi registrado no 1º DP de Osasco (Vila Pestana).