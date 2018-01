Casal é encontrado morto dentro de casa em Ubatuba Um casal foi encontrado morto dentro de casa na manhã deste sábado, 18, na praia de Perequê Açu, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os corpos do garçom José Domingos de Souza, de 47 anos e de uma mulher identificada apenas como Lúcia, foram localizados nos fundos da casa localizada na Rua Padre Manoel da Nóbrega com perfurações na cabeça feitas por arma de fogo.