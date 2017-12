Casal é detido com 50 quilos de maconha na Raposo Tavares

O casal de traficantes D.F., de 32 anos, e R.A.S., 34, foi detido, no final da noite de segunda-feira, 12, na altura do quilômetro 483 da Rodovia Raposo Tavares, em Paraguaçu Paulista, interior do estado, transportando 50 quilos de maconha. A droga estava embalada em sacos plásticos e balões de festas, tudo escondido nas laterais, nos bancos e no motor de um Celta, de Gerônimo Monteiro/ES. D.F. será encaminhado à Cadeia Pública de Platina; R.A.S. será levada para a Cadeia Pública Feminina do município de Lutécia. Se condenados, eles podem pegar de 5 a 15 anos de prisão.