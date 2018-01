Casal e criança morrem após tombamento de carreta na Fernão Dias

SÃO PAULO - Três pessoas morreram após uma carreta tombar na Rodovia Fernão Dias, na região de Guarulhos, na Grande São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 22. Por causa do acidente, o acesso para a Rodovia Presidente Dutra precisou ficou temporariamente interrompido.

O tombamento aconteceu na altura do quilômetro 90, no sentido Belo Horizonte, por volta das 13h10, segundo informa a Autopista Fernão Dias, concessionária responsável por administrar a rodovia. Um casal e uma criança, que estavam no veículo, morreram no local. Outra criança ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital São Luiz Gonzaga, na zona norte da capital paulista, próximo a Guarulhos.

De acordo com a empresa, as causas do acidente ainda estão sendo apuradas. A carreta transportava chapas de aço e a carga se espalhou pela pista.

Como reflexo, a rodovia registrava cinco quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, entre o km 85 e km 90. O acesso à Rodovia Presidente Dutra também ficou interditado, mas a via já havia sido liberada por volta das 16h30.