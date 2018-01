Casal e criança de 3 anos morrem em batida de carro em poste em SP

SÃO PAULO - A colisão de um carro em um poste provocou a morte de um casal, de idades em torno de 30 anos, e de uma criança de três anos na madrugada desta segunda-feira, 2, no município de Caieiras, na Região Metropolitana. O acidente aconteceu na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães (SP-332), na divisa entre a região de Perus, na zona norte de São Paulo, e a cidade vizinha.

Conforme o Corpo de Bombeiros, os três ocupantes do veículo morreram no local do acidente. A via fica próxima a um dos acessos ao Rodoanel e é um dos trajetos de ligação entre a capital e a região de Campinas. Não há registro de outros veículos envolvidos.

Os nomes das vítimas não foram divulgados até o momento. Às 5h30, a pista ainda tinha bloqueio no sentido interior para os trabalhos de perícia.