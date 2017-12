Casal é baleado em suposta briga de trânsito na Penha

Uma suposta briga de trânsito terminou com uma pessoa morta e outra ferida, por volta das 22h30 desta quinta-feira, 8, na altura do nº 1.010 da Avenida Doutor Assis Ribeiro, no Cangaíba, região da Penha, zona leste de São Paulo.

Um casal de amigos, que ocupava um Fiat Pálio branco, placas HEJ 1748/SP, foi atingindo a tiros pelo carona de um segundo veículo, um Golf prata, segundo testemunhas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Baleado, o motorista, identificado como Aguinaldo Mário de Assis, 50 anos, foi levado ao pronto-socorro do Tatuapé, onde morreu. A mulher que estava ao seu lado, Sueli Lopes de Paula, 51, segue internada no pronto-socorro da Vila Maria, segundo PMs da 3ª Companhia do 51º Batalhão.

O crime teria sido praticado em frente a um bar e teria sido motivado por uma discussão entre os ocupantes dos dois veículos. Até as 2h45 desta sexta-feira, PMs e policiais civis ainda não haviam encerrado o boletim de ocorrência no 10º Distrito Policial, da Penha.