Casal e 2 filhos são encontrados mortos dentro de casa em Cotia

"Deus que me perdoe, não consegui cuidar dos meus filhos." A frase escrita com lápis de cor na parede da cozinha e os quatro pratos de comida postos à mesa são o retrato do que aconteceu com a família do cabeleireiro Claudinei Pedrotti Júnior, de 39 anos, no último fim de semana. Na manhã deste domingo, 8, ele, a mulher, também cabeleireira Suelen Cristina da Silva, de 26 anos, e os dois filhos, Vitória, de 2 anos, e Pedro Henrique, de 7 anos, foram encontrados mortos na mesma cama, na casa de três cômodos da família no bairro Mirante da Mata, em Cotia, na Grande São Paulo.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Ricardo Pagrion Filho, a polícia trabalha com a hipótese de homicídio seguido de suicídio. Isto porque há duas semanas o cabeleireiro havia dito a uma prima que pretendia matar a família, sem especificar os motivos. Depoimentos de parentes indicam que Pedrotti Júnior passava por problemas financeiros.

Envenenamento. A família foi vista pela última vez na noite de sexta-feira. Estranhando o forte cheiro de podridão e a falta de movimentação na casa, um vizinho pediu a um garoto que olhasse pela vidraça se havia algo de anormal na casa na manhã de ontem.

O garoto viu os corpos, já em estado de decomposição, e o vizinho avisou à polícia. Os PMs encontraram as quatro vítimas na mesma cama, poças de sangue e os pratos na mesa da cozinha.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não havia vestígios de disparos. Peritos coletaram amostras e, segundo o delegado, a conclusão preliminar é de que as mortes tenham sido causadas por veneno, que o pai teria posto na comida. O delegado ainda informou que Pedrotti Júnior tinha passagem pela polícia por disparos de arma de fogo.