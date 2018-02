Casal diz que trava da montanha-russa abriu A Polícia Civil de Vinhedo, no interior de São Paulo, abriu inquérito ontem para investigar denúncia de falha na trava da montanha-russa no parque de diversões Hopi Hari. Um casal de jovens registrou boletim de ocorrência na quinta-feira, dizendo que sofreu ferimentos leves após a trava do brinquedo Montezuma, uma das principais atrações do parque, abrir na primeira subida. O vice-presidente do Hopi Hari, Carlos Guimarães, disse que técnicos vistoriaram a trava e não constataram nenhum problema.