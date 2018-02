Casal de orientais é encontrado morto em casa em São Paulo

Bruno Lupion, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Um casal de orientais foi encontrado morto a facadas na garagem de casa, no bairro da Saúde, zona sul da capital, na noite de segunda-feira, 22. O corpo de Soiguemitsu Kuribayashi estava caído sobre o de Rosa Hisako Kuribayashi, e a faca foi localizada ao lado de ambos.

Os filhos do casal encontraram os corpos e ligaram para o 190 por volta das 20 horas. Segundo policiais militares, havia sangue e sinais de luta no quarto e na sala e suspeita-se que Soiguemitsu tenha matado a mulher e cometido suicídio em seguida. O caso foi registrado no 16º Distrito Policial, na Vila Clementino.