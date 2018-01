Casal de idosos morre em queimada no interior de São Paulo

SOROCABA - Um casal de idosos morreu em um incêndio em mato, no final da tarde de quinta-feira, 24, no bairro rural de Bom Retiro, em Porto Feliz, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o agricultor Geraldo Nakajima, de 76 anos, ateou fogo em um terreno do sítio onde morava para limpar o mato. Com o calor e o mato seco, a queimada fugiu do controle e, na tentativa de controlar as chamas, ele inalou fumaça e desmaiou.

Sua mulher, Toshie Nakajima, de 72, tentou socorrê-lo, mas também desmaiou após ficar sufocada com a fumaça. Ambos foram atingidos pelas chamas. Os vizinhos acorreram ao local, mas não conseguiram salvar o casal. Toshie ainda foi levada a um hospital da cidade, mas não resistiu.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Salto, cidade da região. Uma perícia será realizada no local na manhã desta sexta-feira, 25.