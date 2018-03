Casal de idosos morre ao entrar com o carro na contramão em rodovia

CAMPINAS - Um casal de idosos morreu na manhã desta segunda-feira, 10, na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, entre Campinas e Monte Mor. O casal, em um Gol, de Nova Odessa, entrou na contramão na estrada, no acesso à Rodovia dos Bandeirantes, e colidiu de frente com um Fiesta, de Valinhos, que era dirigido por uma mulher. A motorista ficou gravemente ferida e foi internada no Hospital Municipal Mário Gatti, em Campinas.

Um outro veículo, que viajava na frente do Fiesta, conseguiu desviar do Gol, colidiu com a mureta, mas ninguém ficou ferido. A Polícia Rodoviária e a concessionária Rodovias do Tietê não divulgaram os nomes dos envolvidos no acidente.