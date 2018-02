Casal de idosos é agredido e torturado durante assalto em Jundiaí

SÃO PAULO - Um casal de idosos foi agredido e torturado após terem a casa invadida por quatro homens no bairro Vila Rio Branco, em Jundiaí, na noite desta segunda-feira, 21. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 22h, quando os suspeitos tentaram realizar um assalto usando uma arma de brinquedo. Dois assaltantes foram presos.

Ao perceberem que não havia mais dinheiro no local, os assaltantes amordaçaram e sufocaram os moradores: um homem de 70 anos, e a esposa, de 64. Com hematomas e machucados espalhados pelo corpo e pelo pescoço, as vítimas foram encaminhadas ao hospital, onde receberam os primeiros socorros. Após a realização de exames médicos, o casal foi liberado para prestar queixa.

Uma viatura da Força Tática do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior localizou dois suspeitos na Avenida Antônio Frederico Ozanan, na entrada da Comunidade da Fepasa. Com eles, encontraram a arma de brinquedo, R$ 50 em espécie, além da chave da residência do casal.

Os suspeitos foram conduzidos ao local do crime e reconhecidos por testemunhas. Os dois foram presos em flagrante por roubo e tortura e encaminhados para o Centro de Triagem de Jundiaí. Os outros criminosos ainda não foram localizados.