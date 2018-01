Casa que desabou em SP não tinha alvará para realizar obra

A casa que desabou no final da tarde desta quinta-feira, 9, no Jardim São Rafael, na Zona Sul da capital, não tinha alvará para realização de obras, segundo a Subprefeitura de Capela do Socorro. A informação de que a residência estaria sendo ampliada foi dada pelos vizinhos. O dono do terreno disse à Polícia Militar que não sabia de nenhuma irregularidade na construção da casa.

De acordo com o 85º Distrito Policial, no Jardim Mirna, na manhã desta sexta-feira, 10, a PM fez uma perícia técnica para apontar as causas do acidente na rua Ernesta Francarolli. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o acidente fez com que outras duas residências também desmoronassem.

No acidente, quatro pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. As vítimas foram atendidas pelo SAMU e liberadas logo após darem entrada no Pronto Socorro de Grajaú.