Casa noturna teve outros casos de morte neste ano

No boletim de ocorrência registrado em maio, um ajudante de 31 anos e um balconista de 29 foram baleados após saírem da casa noturna, por volta das 5h. Um carro teria passado e atirado nos dois homens, que morreram na hora. O caso foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Investigação. Evandro Éboli, delegado do 21.º DP que está investigando a morte de Nogueira, ouviu nessa segunda-feira, 25, os proprietários da boate, além de outras testemunhas que estavam na festa. Ele trabalha com a hipótese de envolvimento dos seguranças da boate no crime. "Ainda não temos nenhum indício de autoria. Sei que é um fato de repercussão, mas estamos ainda no início da investigação."

Uma hora antes de o corpo ser encontrado, Nogueira estava na pista de dança com outros amigos, quando resolveu tirar satisfações com um grupo do camarote, que jogava gelo nas pessoas embaixo. Os seguranças perceberam a confusão e o colocaram para fora da casa, junto com dois amigos.

Segundo um amigo da vítima que não participou da discussão, Nogueira foi levado pelos seguranças para uma sala. Quando o jovem saiu da casa noturna, viu um tumulto próximo da entrada do estabelecimento e, quando se aproximou, encontrou o amigo caído e desacordado em uma vala. Ele foi aconselhado pelas pessoas ao redor a ir embora, pois o grupo que havia batido no vendedor poderia fazer isso com ele também.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os proprietários da Vitrini Show disseram ontem, em nota, que prestaram "todas as informações à autoridade policial competente relativas ao caso", além de colocar à disposição as imagens do circuito de câmeras de segurança. "Em momento algum o sr. Ewerton foi agredido dentro do estabelecimento, fato este confirmado pelas imagens deixadas com a polícia", afirma a nota. A polícia vai analisar as imagens.