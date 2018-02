'Casa móvel' ensina a evitar acidentes Duas carretas estacionadas lado a lado no Parque do Ibirapuera com a reprodução de uma casa comum mostra aos visitantes como evitar acidentes domésticos. A Casa Móvel, um projeto de R$ 400 mil da Secretaria de Estado da Saúde, tem ambientes com simulações de perigos cotidianos. Instrutores acompanham visitantes nos sete cômodos da residência simulada de 38 metros quadrados, informando sobre dicas de prevenção.