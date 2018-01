Casa explode após vazamento de gás na zona leste de SP

SÃO PAULO - Uma casa explodiu após vazamento de gás de cozinha na zona leste da capital paulista, na madrugada desta quarta-feira, 3. Por causa do impacto, os destroços foram parar no meio da rua. As paredes internas e o telhado ficaram destruídos. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu por volta das 3h10, na Rua São Florêncio, na Penha. Sete viaturas foram destacadas para o local da explosão, que danificou o imóvel. A Defesa Civil também foi prestar assistência e informou que a casa terá de ser demolida.