Casa em área de alto risco Depois das chuvas de abril do ano passado, o segurança Júlio Roberto da Silva Lacerda, de 30 anos, foi procurado por funcionários da prefeitura que recomendaram que deixasse a casa onde vive desde que nasceu, no alto da Ladeira do Moreira, o local classificado como "Bolsão de Miséria" na pesquisa da UPP Social. As moradias, além de precárias, estão em área de alto risco de desabamento, mas Júlio não aceitou sair e se cadastrar para o aluguel social, de R$ 400 mensais.