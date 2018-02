Casa é assaltada no ''ladeirão'' do Morumbi Uma casa assaltada na manhã de ontem na Rua Doutor Francisco Thomaz de Carvalho, conhecida como "ladeirão" do Morumbi, na zona sul da capital, engrossa a estatística de um assalto a cada dois dias no local, segundo a polícia - como divulgado pelo Estado na segunda-feira. A PM não soube dizer como os ladrões entraram no local, mas foram levados objetos eletrônicos e ninguém foi detido. A via liga o bairro à Marginal do Pinheiros e, próxima da Avenida Giovanni Gronchi, dá acesso à Favela de Paraisópolis.