Casa do prefeito de Embu das Artes, na Grande São Paulo, é assaltada

SÃO PAULO - A casa de Chico Brito (PT), de 45 anos, prefeito de Embu das Artes, na Grande São Paulo, foi assaltada no fim da tarde de segunda-feira, 2 . Dois ladrões entraram na residência por volta das 17h30 e renderam a filha do prefeito, de 16 anos. Ela foi amarrada, mas não ficou ferida.

Na hora do crime, Brito e sua mulher não estavam na casa, na Rua Crisântemos, no bairro Vale do Sol. Além dos dois criminosos, um terceiro ficou do lado de fora da residência esperando a dupla. Foram roubados objetos como aparelhos eletrônicos, joias, celulares, faqueiros, mas o valor total dos bens não foi divulgado.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência às 19h25. O prefeito ainda deverá prestar informações à polícia de Embu das Artes.