Casa do cantor Roberto Carlos no Guarujá é assaltada

SANTOS - A casa de veraneio do rei Roberto Carlos no Guarujá, na Baixada Santista, foi assaltada no último final de semana. O filho do cantor, Carlos Braga II, o Dudu Braga, de 42 anos, e a esposa Valesca da Silva Sstene de Souza, de 30 anos, estavam no local e não foram feridos. Dudu em entrevista a Rádio Bandeirantes, disse que os ladrões "foram respeitosos". Ele explicou que quando os caseiros bateram na porta da casa, ele sentiu que havia algo errado. E não deu outra, eram os caseiros haviam sido rendidos pelos ladrões.

De acordo com registros da Polícia Militar, dois homens armados com um revólver e uma faca pularam o muro da propriedade localizada na praia de Pernambuco por volta das 22h45 do último sábado, 9. Em seguida, eles renderam o casal de caseiros e os obrigaram a levá-los até a residência principal. Os assaltantes - um indivíduo branco magro e outro moreno forte - roubaram documentos, cartões de banco, talões de cheques, cerca de R$ 130 em dinheiro, cinco celulares, uma carteira Louis Vuitton, roupas, tênis e os documentos do veículo VW New Beatle.

Os assaltantes fugiram. Acionada, a Polícia Militar encaminhou a ocorrência até a Delegacia Sede do Guarujá, porém as vítimas não quiseram registrar o Boletim de Ocorrência na Polícia Civil, o que levaria à investigação do crime e a possível prisão dos assaltantes.

Deficiente visual desde os 22 anos, o radialista e advogado Dudu Braga deu entrevista nesta sexta-feira ao programa "Manhã Bandeirantes", na Rádio Bandeirantes, para o jornalista José Luis Datena, onde disse que os assaltantes "foram respeitosos" e não agiram com truculência.